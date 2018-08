FOTO | L'estate del "Commissario Montalbano", Luca Zingaretti papà e marito innamorato

Tempo di relax per Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, in vacanza a Pantelleria insieme alle figlie Bianca ed Emma. La coppia, tra le più belle e solide del mondo dello spettacolo, si gode un po' di meritato riposo dopo le fatiche cinematografiche e televisive dell'ultimo anno e in attesa del ritorno del "Commissario Montalbano" su Rai 1, previsto per l'inizio del 2019.

L'album delle vacanze è sui social. "Finalmente sull'Isola, che ci ha accolto come una regina", ha scritto Luca su Instagram subito dopo l'approdo in terra siciliana, lo scorso 29 luglio. Da allora dieci giorni di tramonti mozzafiato, romantiche dediche d'amore, abbracci alle piccoline di casa, sorrisi e complicità. "Love is in the air", digita Luisa durante una passeggiata nel centro del paese.

Ha i contorni di una favola la storia d'amore tra i due attori. "Luisa mi ha addolcito", ha raccontato Zingaretti a proposito della moglie, sposata nel 2012 (in seconde nozze dopo il matrimonio durato 11 anni con la scrittrice Margherita D'Amico, ndr). La paternità, poi, lo ha reso un romanticone: "Sono pazzo di loro - ha detto a proposito delle piccoline - Diventare papà è stato come nascere una seconda volta".