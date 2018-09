GF | Lucia, il triste sfogo dopo l’addio di Filippo (che “ricompare” con il tenero gesto)

Se la fine della relazione sentimentale tra Lucia Orlandi e Filippo Contri diventerà o meno la ‘telenovela’ social del momento è ancora presto per dirlo.

Di certo i presupposti ci sono, visto i inumerosi follower che seguono gli ex concorrenti del Grande Fratello (130mila lei, 165mila lui) e che ormai si erano affezionati alla storia nata tra le mura della casa più spiata d’Italia e proseguita nei mesi successivi.

La notizia dell’addio arrivata come un fulmine a ciel sereno dall’account social del ragazzo ha fatto poi da apripista alle successive insinuazioni sulla sincerità dei sentimenti tanto sbandierati dalla coppia, come il post velenosetto di Simone Coccia Colaiuta e quello di Lucia Briamieri.

Dal canto suo, invece, una perplessa Barbara d’Urso già promette indagini e chiarimenti.

Filippo Contri commenta il post di Lucia Orlando

Sulla vicenda che la riguarda direttamente è tornata a parlare la diretta interessata Lucia Orlando con un post che ha espresso tutta l’amarezza per la situazione personale e ha respinto le critiche di coloro che hanno messo in dubbio la veridicità del sentimento con il broker romano.

“Sicuramente questi sono giorni duri per me, ma i momenti difficili sono anche quelli che fanno riflettere”, ha scritto qualche ora fa la ragazza: “Ringrazio le persone che mi sono state vicine in questo momento, ma ringrazio anche chi su questa cosa ci ha marciato e speculato solo per avere della visibilità, neanche per esprimere la sua opinione, ma non mi appartiene il rancore verso chi è in grado di calpestare i sentimenti altrui quindi ciao proprio”.

Il post di Lucia Orlando ha raggiunto in poche ore migliaia di like e commenti e tra loro ecco anche spuntare il cuoricino a nome filippocontri88, ovvero l’ormai ex fidanzato…

Un segno altamente simbolico il suo, a sua volta commentato dai follower che sperano di veder recuperato il loro rapporto. Mai dire mai… “To be continued”…