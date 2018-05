GF, Lucia in lacrime dopo l'addio a Filippo

(Il video del dialogo tra Lucia e Filippo)

Dopo quello che sembra un addio a tutti gli effetti, per Lucia e Filippo è tempo di chiarimenti.

I due ragazzi, attratti l’uno dall’altra sin dall’inizio del reality, hanno deciso di mettere adesso un punto al rapporto che di fatto li ha resi subito una coppia all’interno del reality.

A mettere la parola fine è stato il modello romano, spinto dall’atteggiamento della ragazza negli ultimi giorni piuttosto titubante rispetto ai sentimenti provati.

A qualche ora dalla scelta di proseguire il loro percorso all’interno della Casa di Cinecittà da single, un momento di sconforto ha segnato un dialogo che i due si sono concessi sul divano.

Dalla conversazione è emerso come, in effetti, Filippo abbia deciso di mettere un punto alla storia per l’atteggiamento di Lucia: “Il mio sentimento non si cancella”, ha ammesso lui, suscitando le lacrime della ragazza che alla fine ha ammesso: “Non riesco a darti delle cose se prima non riesco a darli a me”.