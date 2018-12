Luciana Littizzetto in crisi con il compagno: “Stiamo vivendo una situazione delicata”

Situazione delicata dal punto di vista sentimentale per Luciana Littizzetto.

L’attrice comica che ogni domenica intrattiene il pubblico di ‘Che tempo che fa’ con i divertenti siparietti in compagnia di Fabio Fazio su Rai Uno, sta attraversando una crisi con il compagno Davide Graziano a cui è legata da circa vent’anni.

A rivelarlo è stata lei stessa in un’intervista a Di Più: “È una questione complicata, una roba complessa di cui non mi sento di parlare. È qualcosa che ancora non mi sento di raccontare”, ha accennato l’attrice: “Di questa cosa dico e non dico, anzi, preferirei non dire per niente perché proprio adesso non me la sento. Quello che posso dire è che stiamo vivendo una situazione delicata”.

La storia d’amore di Luciana Littizzetto e Davide Graziano

Luciana Littizzetto e Davide Graziano, ex battierista degli Africa Unite, produttore discografico e fotografo, fanno coppia dal 1997. I due non si sono mai sposati e nel 2006 hanno avuto in affido due figli, Vanessa e Jordan, che oggi hanno rispettivamente 24 e 21 anni. Vanessa è appassionata di arte e di fotografia mentre Jordan lavora in tv come assistente di produzione.