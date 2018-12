Luciana Littizzetto, la rottura con il compagno dopo 20 anni: "Sono confusa"

Più che una crisi sembra sempre più un addio. Luciana Littizzetto aveva parlato di una "situazione delicata", ma le sue ultime dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi, tra lei e il compagno Davide Graziano pare proprio siano arrivati i titoli di coda dopo 20 anni d'amore.

E' un momento difficile per l'attrice: "Al momento sono confusa - ha rivelato al settimanale Oggi - Penso che potrei trovare delle sintonie con un'altra persona. Dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più. E quindi impari a pensarti da sola".

Domenica a "Che tempo che fa" l'ironico appello per trovare marito. Ironico ma non troppo finto: "Si, cerco marito. Mi piacerebbe innamorarmi, ma non scrivete che sono single. E' una questione delicata e non ha a che fare con i sentimenti miei e di Davide. Per questo non posso parlarne e chiedo rispetto: non voglio che mi prendano d'assalto con mille domande".

Top secret, dunque, i motivi della rottura, anche se Lucianina ammette che non è semplice starle accanto: "Noi che facciamo questo mestiere ci portiamo dietro un gran bisogno di normalità, ma dall'altra parte siamo persone ingombranti. Un uomo insicuro non ce la fa a starci vicino. E comunque ripeto: alla mia età è una botta di fortuna innamorarsi. Mica tutte hanno il c***, scusi, la buona stella di Antonella Clerici! Quando sono stata da lei a Portobello l'ho vista dietro le quinte col suo compagno: sono una coppia fantastica".