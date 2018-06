Ballando, Lucrezia Lando: “Con Giaro Giarratana ho vissuto una grande passione”

A qualche mese dalla fine di ‘Ballando con le stelle’, la rivelazione: Lucrezia Lando e Giaro Giarratana sono stati una coppia a tutti gli effetti durante il programma di Rai Uno.

A rivelarlo è stata la stessa ballerina del danceshow condotto da Milly Carlucci che, al settimanale Di Più Tv, ha raccontato la passione con il modello di origini olandesi concorrente di questa edizione.

“Ho vissuto una grande passione con Giaro Giarratana. Una passione basata su un’intesa totale: di cuore, di testa, di pelle, di carne”, ha detto la ballerina: “Ci siamo scoperti a vicenda, a poco a poco. Prima passando insieme tutta la giornata, anche quando le prove erano finite. Poi passando insieme anche le serate. E, infine, passando insieme le notti. Ci bastava sfiorarci con un mano e guardarci negli occhi per dirci tante cose, anche senza parole”.

Dopo Ballando con le Stelle – dove si sono classificati al terzo posto - i due si sono lasciati come amici: il modello, alla fine dell'esperienza, è andato a Los Angeles per lavoro, lei è rimasta a Roma.

La storia, però, non sembra del tutto finita, dato che i due si rivedranno a breve in Sicilia. “Voglio capire se siamo due persone che hanno avuto un’avventura destinata a rimanere solo un piacevole ricordo per entrambi o se siamo qualcosa di più: due persone che si amano”, ha detto la Lando.

Se son rose…