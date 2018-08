Ludovica Valli esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: il video sui social

Ludovica Valli ha ritrovato l’amore. O, almeno, la serenità sentimentale, visti i video che nelle storie di Instagram la mostrano felicemente in compagnia di un ragazzo che bacia e abbraccia durante i suoi allenamenti.

L’ex tronista di Uomini e Donne, recentemente al centro delle voci che la volevano particolarmente vicina a Fabrizio Corona e prima ancora del rapper Briga, ha pubblicato dei filmati che non lasciano spazi al dubbio che qualcosa di bello stia animando la sua vita privata.

Ai follower che le hanno chiesto ulteriori dettagli rispetto all’identità del protagonista dei suoi filmati, la sorella di Beatrice non ha negato il bel legame che la unisce ormai da qualche tempo al ragazzo: “Dopo questo video vi dico che la vita a volte è strana ed imprevedibile, ma è anche così bella che non ve ne rendete conto. Vi lascio capire tutto a voi con questo video, io non dirò nulla”, ha affermato la ragazza.

“Mi seguite sempre in tanti e dopo un po’ era giusto rendervi partecipi di questo pezzo della mia vita, di quello che ad oggi fa parte della mia vita. Vi auguro tantissime cose belle, perché credetemi ci sono”, ha aggiunto ancora Ludovica con una luce negli occhi che dice più di altre mille parole.

Nulla di preciso, invece, sull’identità del ragazzo che il sito Isa e Chia individua nel personal trainer Federico Accorsi. Di certo, i diretti interessati sapranno individuare il momento per uscire definitivamente allo scoperto magari con un selfie di coppia.

(Di seguito, le storie su Instagram pubblicate da Ludovica Valli)

