Luigi Berlusconi presenta la sua fidanzata: “Con lei volo alto”

“C’è Luigi che ancora deve dare vita a dei figli… Con i suoi maschietti spero di avere la possibilità di fare una squadra di calcio in casa”: così Silvio Berlusconi commentava la gioia della nascita dell’undicesimo nipote, con un riferimento all’ultimo dei suoi eredi non ancora padre.

E oggi eccolo Luigi, ancora lontano dalla gioia della paternità ma felice accanto alla fidanzata presentata per la prima volta nel servizio fotografico pubblicato sul numero in edicola del settimanale Chi.

Luigi Berlusconi fidanzato: chi è Federica Fumagalli

Notoriamente molto riservato come tutti i figli dell’ex premier, Luigi Berlusconi, 30 anni, ha fatto uno strappo alla regola posando con la fidanzata Federica Fumagalli a cui è legato da sette anni.

Lei di lavoro fa la una pierre e dopo anni di gavetta sta per mettersi in proprio: "In tutto questo tempo si è mossa tra le righe senza mai far pesare il proprio cognome o quello del fidanzato”, si legge nel servizio di Valerio Palmieri.

Luigi, invece, si occupa di investimenti nelle startup e segue il business legato al mondo digitale. La coppia ha posato a St. Moritz, dove ha casa la mamma Veronica Lario.

“Con Fede volto alto”, è il titolo che raccoglie i loro sorrisi tra le montagne innevate. Papà Silvio sarà contento: la possibilità che arrivi il dodicesimo componente della sua “squadra di calcio” ideale si fa sempre più concreta.