Virginia Saba, quarantena d'amore con Di Maio: "Io gli taglio i capelli, lui fa la pizza"

Il ritratto casalingo del nostro Ministro degli Esteri? Lo fa Virginia Saba. La fidanzata di Luigi Di Maio ha svelato ai microfoni di 'Un Giorno da Pecora' qualche retroscena della loro quarantena. Quando l'assenza del barbiere si fa sentire, ad esempio, ci pensa lei, giornalista ma bravina con le forbici: "Gli taglio i capelli. E' stato fortunato. Se è tranquillo? No! Ma so come li vuole, ho fatto il minimo indispensabile. Si è fidato".

Gli impegni sono sempre tantissimi, ancora di più in in questo periodo di emergenza, ma quando è a casa Di Maio ama dilettarsi ai fornelli: "Ci vediamo poco - ha raccontato ancora Virginia Saba - Luigi ha cucinato una pizza buonissima, con ventiquattro ore di lievitazione, l'ha stesa in pochi minuti sulla teglia, con tango di sugo e tanta mozzarella. Ha cucinato in camicia, come sempre". Nei momenti di relaz, invece, la musica: "A Luigi piace molto Ennio Morricone. Anche Paolo Fresu, che gli ho fatto ascoltare".