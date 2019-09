Di Maio a nozze (del portavoce) con Virginia

Luigi Di Maio si è preso una giornata di break dalla politica per festeggiare uno dei suoi più stretti collaboratori, ma soprattutto un grande amico. Augusto Rubei, portavoce del neo Ministro degli Esteri, ha sposato domenica Laura Criscuolo.

Di Maio ha scelto un elegante e sobrio completo blu, mentre la fidanzata Virginia Saba si è presentata in lungo, optando per un colore chiaro, rosa pastello, perfetto per queste ultime giornate estive. "Oggi Augusto e Laura sposi. Auguri" ha scritto su Instagram, accanto a una foto di loro quattro insieme, il leader del M5S che per il momento non ha progetti matrimoniali, anche se con Virginia l'amore va a gonfie vele.

I due stanno insieme da poco più di un anno e non convivono ancora, ma si dicono entrambi innamorati pazzi. Se una famiglia tutta loro è ancora un traguardo lontano, la strada sembra essere quella giusta.