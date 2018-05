Incorregibile Favoloso, spunta l'amante: "Anni di minacce, basta! Tutta Italia deve sapere chi è"

Nella Casa del Grande Fratello era ripreso dalle telecamere, ma i veri altarini di Luigi Favoloso saltano fuori ora che è uscito, e se già non si trovava in una bella posizione, ora sembra sull'orlo di un precipizio.

Sarà difficile per lui recuperare il rapporto con Nina Moric - già profondamente ferita dai suoi comportamenti con le altre donne all'interno della Casa - dopo le dichiarazioni di Cristina Roncalli, showgirl che sostiene di essere stata la sua amante. "Dopo anni di minacce per il mio silenzio, eccomi pronta a gridare tutta la mia verità su Luigi Mario Favoloso - ha tuonato su Instagram - Ho fatto silenzio fino ad oggi per paura e per i ricatti subiti, ma adesso basta! Ho diritto a raccontare qual è la mia verità e a far sapere a tutta Italia chi è davvero lui! Sono stata sua complice per tanti mesi in una storia che mi ha portato solo paura e sofferenza, il mio cuore non ha prezzo".

E la sua verità l'ha raccontata in un'intervista sul settimanale Vero: "Sono stata la sua amante per 6 mesi, anche se per quanto mi riguarda la nostra era una storia a tutti gli effetti: io ho conosciuto un ragazzo che si professava quasi single".

"Già quando ci siamo conosciuti lui mi ha raccontato di un rapporto in crisi - ha spiegato - All'inizio tra noi c'era solo una semplice conoscenza poi, quando ha visto su Facebook che ero tornata single, ha cominciato a chiamarmi. Io uscivo da una storia importante: il mio compagno mi aveva lasciata per un'altra, mi sentivo sola, e mi sono lasciata trasportare".

La presunta relazione con Favoloso è nata un anno e mezzo fa. "Dovendo venire a Torino, dove vivevo, per impegni di lavoro - ha raccontato ancora la Roncallli - mi chiese di vederci. Qualche giorno dopo, a seguito di una lite con Nina tornò a Torino e mi chiese di fermarsi da me. Quella notte facemmo l'amore, ma poi all’alba lei lo chiamò e mi disse di accompagnarlo in stazione". Hanno continuato a vedersi per mesi, finché Favoloso non ha proclamato il suo grande amore per Nina in tv: "Andò da Barbara d'Urso a urlare il suo amore con Nina e annunciare la volontà di sposarsi con lei. Ci rimasi malissimo".

Cristina Roncalli