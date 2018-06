Uomini e Donne, Luigi Mastroianni lascia i social. Crisi con Sara Affi Fella?

La coppia formata da Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni è una delle ultime uscite da Uomini e Donne. In molti continuano a dubitare su una possibile love story tra i due, perché avrebbero visto meglio Sara con Lorenzo. Tanti i pettegolezzi su una crisi tra la neo coppia. E ad insospettire ancora di più è la stories pubblicata da Luigi qualche ora fa.

La pausa dai social

L’ex corteggiatore ha comunicato che per un periodo non sarà presente sui social: “Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in questi mesi hanno speso delle belle parole nei mei confronti e hanno capito e rispettato i miei momenti nel programma e fuori”, ha esordito Luigi Mastroianni su Instagram.

Poi l’ex corteggiatore ha proseguito: “Ed è proprio a voi che comunico che nei giorni a venire non sarò più presente nei social per motivi personali. Le uniche storie riguarderanno questioni lavorative”. Luigi si è scusato con i suoi followers per questa decisione e ha promesso di ritornare più carico di prima.

Luigi Mastroianni: è crisi con Sara?

“Ah, nessun scandalo e niente scoop – ha proseguito il fidanzato di Sara Affi Fella – Sara in questo non c’entra. Evitiamo catastrofi hollywoodiane”.

Un discorso vago che, in realtà, suscita parecchie domande anche sulla relazione di Luigi con Sara. Arriveranno spiegazioni più chiare nelle prossime ore? Vedremo…