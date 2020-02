Luisa Ranieri racconta la vita con Luca Zingaretti: “Raramente siamo divisi”

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti si confermano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, nella vita privata ma non solo. Sposati da otto anni e genitori di due figlie, Emma e Bianca, gli attori si sono anche ritrovati a condividere esperienze lavorative che si sono rivelate l’occasione per fortificare un legame tenuto stretto dal sentimento e pure da una reciproca stima professionale.

Fino al 2 marzo la 46enne napoletana sarà in tournée a teatro con 'The Deep Blue Sea' diretta proprio dal marito con cui – racconta in un’intervista al settimanale Grazia – lavorare si è rivelato “una bella sorpresa. Ero terrorizzata, ho sempre cercato di evitarlo. Ma lavorare con lui è stato splendido perché c’è un sacco da imparare: è un bravissimo attore di teatro e ne sa una più del diavolo".

Ma come conciliano i due attori set, tournée e vita famigliare? "Abbiamo una grande organizzazione - spiega Luisa Ranieri - Ci alterniamo sempre e cerchiamo di essere presenti nella quotidianità delle nostre figlie, Emma e Bianca. Se non ci sono io, c’è Luca. Prima di accettare un film ci interpelliamo sempre, per capire se uno dei due sia impegnato a Roma o no. Se lui è fuori città, rifiuto. E lui fa lo stesso, se sono su un set lontano io. Raramente siamo divisi".

Luisa Ranieri: “Ho perso mio padre molto giovane. Si rinasce dopo ogni dolore”

Luisa Ranieri affronta anche il tema della capacità di rinascita che accomuna i personaggi che interpreta, a teatro e in tv: donne forti, che non hanno paura di ricominciare e mettersi in giorno per seguire una passione. "Nella vita si rinasce ogni volta che si affronta un dolore. Io ho perso mio padre molto giovane e ho perso il mio patrigno due anni fa. Da lì ogni volta bisogna ripartire e avere la forza di farlo", confida. Alle pagine del settimanale la protagonista de 'La vita promessa' spiega di trovare la forza di ripartire “nella famiglia, negli affetti, nella mia vita quotidiana, negli occhi delle mie figlie. Da lì si riparte: dall’amore che ti circonda”.

E a proposito del lavoro aggiunge: "Il lavoro è un grande motore. Per noi donne è importante quanto la famiglia: è l’affermazione di te stessa, ti distrae, ti fa uscire dal tuo guscio, crea relazioni importanti. Il lavoro è fondamentale nella vita di una persona, sia di un uomo sia di una donna".