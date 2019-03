Luisa Ranieri e Zingaretti ballano Rolls Royce con le figlie: il video conquista la rete

Domenica in famiglia per Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, con tanto di coreografia in macchina, che ha fatto impazzire la rete. I due attori, infatti, hanno condiviso un simpatico video in cui ballano insieme alle figlie Emma e Bianca la canzone Roll's Royce di Achille Lauro.

Nella clip, Zingaretti è al volante, mentre al suo fianco c'è Luisa. Sui sedili dietro sono sedute le bimbe, Emma di otto anni e la più piccolina di quattro. Con loro anche una terza bambina, forse un'amica o una parente. I quattro si divertono a coreografare il brano rap sentito sul palco di Sanremo. E i follower impazziscono: più di centomila visualizzazioni in poche ore.

Luisa Ranieri e Nicola Zingaretti: la storia d'amore

Le immagini parlano chiaro. Luisa e Luca sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Sposati dal 2012, i due vivono la vita privata al riparo dai riflettori, custodendo i propri affetti all'interno delle mura di casa. "Diventare papà - ha affermato Zingaretti - E' stato come rinascere per la seconda volta. Sono pazzo delle mie bambine". E Luisa è pazza d'amore per il marito: "Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria. (...) Sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne: Luca dice sempre che abbiamo una marcia in più, che si lavora bene con noi perché siamo più precise e organizzate".