FOTO | Maddalena Corvaglia presenta il suo nuovo amore (sui social)

Maddalena Corvaglia ha un nuovo fidanzato

Le presentazioni ufficiali, ai tempi dei social, si fanno così: spunta la foto di un abbraccio su Instagram, una frase romantica ed è subito boom di like. E’ andata esattamente così anche per Maddalena Corvaglia che, sul suo profilo Instagram, ha presentato l’uomo che è riuscito a scaldare di nuovo il suo cuore.

Si tratta di Alessandro Viani, immobiliarista milanese, con cui la Corvaglia ha trascorso una breve ma intensa vacanza a Ischia. Qualche ora fa, l’ex velina ha postato sui social la foto di un abbraccio con il suo nuovo compagno, aggiungendo il commento “All you need is love”.

Summer 2018 Buongiorno amici ! 💁‍♀️ Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia) in data: Ago 22, 2018 at 1:40 PDT

Immediata la raffica dei commenti dei fan, felici di vederla nuovamente sorridente dopo la fine della relazione con il chitarrista americano Stef Burns. Tra i commenti sotto al post non poteva mancare quello dell’amica e collega Elisabetta Canalis: “Per fortuna il periodo buio è finito”, le ha scritto.