Madonna e il toyboy Ahlamalik Williams: cosa ne pensano i genitori di lui (più giovani di lei)

Madonna ha un nuovo toyboy, il 25enne ballerino Ahlamalik Williams, che fa parte della compagnia di ballo del suo tour "Madame X" e che è stato recentemente fotografato in pose tenere con lei su un balcone. Tra i due ci sono ben 36 anni di differenza, che non sembrano preoccupare né l'uno né l'altro.

Ma cosa ne pensano i genitori di lui, che sono persino più giovani della 61enne cantante americana? Intervistati dal tabloid britannico Mirror, Drue e Laurie Williams hanno confermato i rumor sulla storia tra i due e hanno parlato di Madonna, che hanno incontrato al termine di un concerto, e del rapporto con il figlio.

"Madonna ci ha parlato molto di quanto nostro figlio sia importante per lei. Dice che è molto intelligente e talentuoso", ha raccontato papà Drue. "Ci ha detto di essere molto innamorata di lui e che non dobbiamo preoccuparci di niente perché si prenderà cura di lui. Sappiamo che c'è una grande differenza d'età, 36 anni. Madonna ha due anni più di me. Ma ho detto a mio figlio che non c'è differenza d'età tra due adulti consenzienti. Gli ho chiesto come si sente e lui mi ha risposto che non è mai stato più felice".

Anche mamma Laurie, che non si stupirebbe se i due arrivassero al matrimonio, sembra molto felice. "Siamo entrambi grandi fan di Madonna. Certo, siamo preoccupati e non vogliamo che rimanga ferito ma credo che Madonna stia con lui per il suo grande talento. Oltre che ballerino, scrive anche canzoni".