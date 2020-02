Magnini assolto, annullata la squalifica per doping: sui social la gioia di Giorgia Palmas

E’ un giorno importante per Filippo Magnini: “Ho vinto. Il Tas mi ha assolto in pieno” ha scritto l'ex nuotatore azzurro sui suoi social dopo la decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport di assolverlo e annullare la squalifica a 4 anni per doping comminatagli dagli organi di giustizia sportiva italiana.

"È sempre stato così, le gare le ho sempre vinte negli ultimi metri. Mi hanno insegnato a non mollare mai. Sono sempre stato un atleta e una persona corretta. Tremo dalla gioia" prosegue Magnini a corredo della foto che lo mostra durante una gara. Una gioia immensa la sua condivisa anche dalla futura moglie Giorgia Palmas che ha ripostato la soddisfazione del compagno esprimendo tutta la fierezza per la tanto attesa decisione.

Filippo Magnini assolto: la gioia di Giorgia Palmas

“La verità alla fine vince sempre Amore mio” ha scritto Giorgia Palmas commentando l’annuncio del compagno Filippo Magnini assolto dall’accusa di aver violato l’articolo 2.2 del codice Wada (uso o tentato uso di sostanze dopanti).

E “Finalmente è finita. Grazie Amore per essermi stata vicino sempre! Nella buona e nella cattiva sorte... si dice così!?? ABBIAMO VINTO”, ha scritto lui alla fidanzata che sposerà a breve coronando un amore nato due anni fa e cresciuto con il desiderio di diventare sempre più solido.