Ferragni-Fedez, la mamma della fashion blogger: "Il loro un incontro bellissimo"

Se ne dicono e scrivono di ogni su Fedez e Chiara Ferragni e tra i primi a difendere coi denti la loro storia d'amore è la mamma della fashion blogger.

"Il loro è stato un bellissimo incontro - ha raccontato al settimanale F - perché pur avendo un background differente sono molto simili: tutti e due sono partiti dal nulla, hanno voluto qualcosa di diverso e hanno avuto il coraggio di perseguirlo. Con Fede ho un rapporto molto bello, lo trovo geniale".

Tra pochi mesi i due convoleranno a nozze, intanto si godono il loro piccolo Leone - nato lo scorso marzo - anche lui al centro di diverse polemiche sui social. Guai a toccarle il nipotino: "Ci sono migliaia di persone che postano foto dei figli e la loro gioia di vivere - ha tuonato Marina Di Guardo - Ci sono problemi ben più grandi al mondo. Chiara documenta solo quello che vuole far vedere, è un'illusione. I social sono come dei begli album di foto: mettiamo solo cose belle, non la vita vera".