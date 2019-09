Manila Nazzaro piange in diretta: "Ho fatto da madre e padre per i miei figli"

Manila Nazzaro si racconta a cuor aperto a 'Storie Italiane'. La conduttrice rivela senza filtri il dolore vissuto dopo la rottura con l'ex marito Francesco Cozza, senza tralasciare la gioia che prova oggi accanto al nuovo compagno Lorenzo Amoruso, anch'esso ex calciatore.

E' stato doloroso per Manila riuscire a rialzarsi dopo la fine della relazione col centrocampista Cozza, sposato nel 2005 e da cui ha avuto i due figli Pio e Nicolas. L'addio è arrivato nel 2017 dopo 12 anni d'amore. "Non mi ha tradita: io ritengo che vi siano vari tipi di tradimento - dice ai microfoni della trasmissione di Eleonora Daniele - Da parte sua c’è stato un tradimento verso la famiglia […] mi sono resa conto di essere rimasta sola e dover fare da madre e da padre ai miei figli". E ancora, a proposito del problema alla tiroide avuto un anno fa: "Non mi è stato vicino neppure durante la malattia: in quel contesto è stato un po’ egoista".

Il nuovo amore di Manila Nazzaro è Lorenzo Amoruso

Per Nazzaro oggi una nuova vita accanto a Lorenzo. "Nel mio attuale compagno ho trovato tutto ciò che prima non avevo. Vuole anche un gran bene ai miei bambini: lui non ha figli suoi, ma se li avesse sarebbe un papà meraviglioso!". Chissà, forse presto arriverà una nuova cicogna.