Mondiali femminili, le dediche di Manuela alla sua Ambra: "Ti sceglierò sempre" (FOTO)

C'è un amore nella vita di Manuela Giugliano, la centrocampista che, insieme con le sue compagne di squadra, sta facendo sognare l'Italia ai Mondiali di Calcio Femminili 2019. A scovare la relazione della 21enne venete è il sito 'Bitchyf.it', da sempre molto attento alle tematiche LGBT.

La compagna di Manuela si chiama Ambra Capo, è più grande di lei di qualche anno e la loro sembra una relazione solida. Sono tante le dediche che la campionessa sportiva le riserva sui social, sempre corredate da dolcissimi scatti di coppia: "Io ti ho scelto - si legge in una - E ti sceglierò ancora, ancora e ancora. Senza pause, senza dubbi, in un batter d’occhio. Continuerò a scegliere te!". Ed ancora: "Un rapporto profondo nasce dal sorriso di entrambi, dall'intelligenza di ciascuno e da nessun desiderio di voler smettere".

La dedica di Aurora Galli ai fratelli

Tra i messaggi che in queste ore stanno facendo emozionare i telespettatori c'è anche quella di Aurora Galli ai fratelli. "Ricordo - scrive in un post su Instagram - da piccolina quando ti guardavo giocare con i tuoi amici e io volevo unirmi a voi anche se eravate più grandi e tutti maschietti; puntualmente tu fermavi il gioco prendevi le mie difese e dicevi a tutti che dovevano trattarmi come una di voi e mi facevi entrare con te in campo.. facevamo impazzire tutti quanti, io la passavo a te e tu a me, non ci fermava nessuno. Poi sono cresciuta un po’ e sono passata a giocare con le ragazze e ogni santa sera c’eri tu ad aspettarmi in macchina per tornare a casa tardi: d’estate, d’inverno, quando eri stanca, quando il giorno dopo ti dovevi alzare presto, con la pioggia e con la neve. Tu c’eri sempre, stavi in disparte e mi aspettavi sempre con un sorriso felice come una Pasqua! Oggi posso dirvi che quella tenacia di difendere le persone e quel sorriso che non manca mai lo devo solo a voi e ora tocca a me farvi sorridere ed emozionale in questo bellissimo Mondiale che è un po’ di tutti noi!"