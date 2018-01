Mara Carfagna verso il matrimonio?

Secondo la rivista Novella2000 la consigliera comunale a Napoli e deputata di Forza Italia Mara Carfagna starebbe pensando al matrimonio con il suo compagno Alessandro Ruben, avvocato ed ex deputato. Ruben è separato da tempo ma non ancora divorziato dall'ex moglie, ma avrebbe conquistato Mara con continue e delicate attenzioni: i due si incontrano nelle - rare - pause di lavoro a Roma. La consigliera comunale a Napoli è molto impegnata tra l'attività in consiglio e le prossime elezioni del 4 marzo.

La storia d'amore tra Carfagna e Ruben va avanti da oltre quattro anni. Secondo il settimanale diretto da Roberto Alessi, i due potrebbero convolare a nozze a stretto giro, magari quest'estate. Se le indiscrezioni venissero confermate, per Mara si tratterebbe del secondo "sì" dopo quello pronunciato a Marco Mezzaroma, con cui ha rotto nel 2013 dopo 6 anni d'amore.