Mara Venier, 12 anni di matrimonio con Carraro: "Ti amo sempre di più"

Di amori ne ha avuti tanti Mara Venier, da Jerry Calà - sposato nel 1984 e da cui si è separata tre anni dopo - a Renzo Arbore, ma il più grande di tutti è arrivato in età adulta. Quando ha conosciuto Nicola Carraro non ci sperava più, e invece poco dopo sono arrivate le nozze, nel 2006.

E oggi, esattamente 12 anni dopo, la conduttrice condivide su Instagram tutta la gioia per un traguardo così importante: "Amore mio, oggi sono 12 anni... Sembra ieri... E io ti amo sempre di più".

E' un momento molto bello per Mara Venier, sia come donna che come professionista. Felice con il suo Nicola, innamorata del nipotino Claudio, per lei si sono riaperte le porte della Rai e della sua "Domenica In". La conduttrice torna dopo anni e non sta nella pelle. "Scelte di cuore", così ha definito il suo ritorno nel programma della domenica pomeriggio di Rai 1 e senza dubbio sarà quello che ci metterà fin dalla prima puntata, il prossimo 23 settembre.