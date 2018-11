Mara Venier, tenera dichiarazione per l’ex marito Jerry Calà durante l’intervista

La puntata di Domenica In ha visto insieme, per la prima volta nei ruoli di intervistatrice e intervistato, Mara Venier e Jerry Calà, ex moglie e marito oggi legati da una profonda amicizia.

L’attore e cantante catanese ha ripercorso le tappe della sua carriera insieme alla conduttrice con cui è stato sposato per tre anni (dal 1984 al 1987) e il ricordo degli anni dei suoi primi successi televisivi, iniziati grazie al film ‘Sapore di mare’ di Carlo Vanzina, è stata anche l’occasione per ricordare quel breve ma intenso periodo che li ha visti uniti in un matrimonio segnato da qualche crisi che poi ha portato alla rottura definitiva.

“Rinunciavo al lavoro per starti vicino, ma tu scappavi”, è stata la frecciatina che a un certo punto dell’intervista Mara ha ironicamente lanciato al suo ex: “Ogni tre mesi avevi una crisi…”. “Mandiamo la pubblicità?” è stata allora la domanda che Jerry le ha fatto imbarazzato, prima di sorvolare sullo ‘spinoso’ argomento.

Ma tra Mara Venier e Jerry Calà, ormai, i rapporti sono ottimi e la conferma che tra i due ex ci sia grande stima si è avuta con la dichiarazione della conduttrice che ha sottolineato il ruolo preziosissimo che lui ha avuto nella vita della figlia Elisabetta Ferracini, verso la quale Jerry ha sempre avuto un grandissimo amore.

“Per mia figlia sei un padre. Tanto di cappello agli uomini come te”, ha affermato Mara Venier prima di congedarlo con un grande abbraccio.

Non sono più marito e moglie, ma è come se lo fossero : lui non ricorda la data del matrimonio 😅#domenicain pic.twitter.com/nBprXXhTtl — RoGaDaSi💕💕 (@pattymarinelly7) 11 novembre 2018





Quella tra Mara e Jerry Calà è una ship/friendzone che durerà in eterno. #domenicain — Francesco Libero (@FrancescoLibe) 11 novembre 2018





La tenerezza di #MaraVenier che porta sempre con sé Jerry Calà è commovente... #loveinfinito e #DomenicaIn — simona f. (@EmpaticaMente) 11 novembre 2018





Per come Mara ne parla, penso Jerry sia stato per lei un grande amore. Che teneri #domenicain — RoGaDaSi💕💕 (@pattymarinelly7) 11 novembre 2018