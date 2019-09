Mara Venier, un ‘19 settembre’ pieno d’amore: la dedica con romantica sorpresa

Per Mara Venier il 19 settembre non è una data qualsiasi. Proprio in questo giorno di 19 anni fa, infatti, la popolare conduttrice di ‘Domenica In’ conosceva Nicola Carraro, l’uomo che avrebbe sposato 6 anni dopo per dare concretezza a un ‘per sempre’ che oggi è celebrato attraverso i social.

“Il 19 settembre del 2000 ci siamo incontrati....da allora sono sempre stata abbracciata a te......sei l’amore grande della mia vita”, ha scritto Mara a corredo dell’immagine che la vede passeggiare in riva al mare accanto al marito, per il quale è stato lanciato l’ironico hashtag #lamiaverabottadiculo ormai immancabile quando si tratta di richiamarlo in un post.

Elisabetta Gregoraci, Maria Pia Calzone, Nino D’Angelo sono solo alcuni degli amici che hanno commentato il romantico pensiero della presentatrice tra le più amate della tv, innamoratissima del marito almeno quanto lui che, prontamente, le ha fato recapitare un fascio di meravigliose rose rosse… Un giorno indimenticabile, per entrambi.

Mara Venier e Nicola Carraro, un amore lungo 19 anni

Mara Venier e Nicola Carraro si sono conosciuti nel 2000 e sposati il 28 giugno 2006. Il loro è un amore solido, forte e sincero nonostante la distanza a cui spesso sono costretti (lui vive a Santo Domingo, lei a Roma). E proprio in occasione dell’anniversario di nozze, Carraro ha rivolto alla moglie la dolce proposta in diretta tv durante la trasmissione di ‘Io e te’ su Rai Uno: “Mi vuoi risposare?”, le ha chiesto, conferma di un amore meraviglioso che non conosce crisi.