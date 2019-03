Mara Venier e il marito Nicola vivono lontani per questioni di salute: i motivi

Mara Venier e Nicola Carraro sono sposati dal 29 giugno 2006 e sono innamorati come allora. Lo dimostrano le dediche reciproche che spesso si scambiano via social, le dichiarazioni arrivate anche a sorpresa in diretta tv (l’ultima, il “ti amo” arrivato con una telefonata del produttore cinematografico durante Domenica In), le interviste che sempre arrivano sull’argomento per ribadire la solidità di una lunga relazione.

Uno degli ultimi post pubblicati su Instagram da Mara Venier è stato dedicato ancora una volta a lui: “Ti risposerei mille volte ancora”, ha scritto a corredo del video che riprende il servizio sul suo matrimonio celebrato da Walter Veltroni e mandato in onda nella sua trasmissione.

Mara Venier e Nicola Carraro vivono lontani: i motivi spiegati sui social

E proprio uno dei tanti commenti arrivati per le emozionanti immagini delle nozze ha dato l’opportunità a Mara Venier di spiegare per quale motivo vivesse a tanti chilometri di distanza dal marito. La conduttrice di Domenica In ha affermato di provare spesso una forte nostalgia per lui che vive spesso a Santo Domingo anche per questioni di salute.

Quando le hanno chiesto per quale motivo non si trasferisca, la conduttrice ha risposto: “No, qui ci sono i miei figli e i miei adorati nipotini”, e scendendo nel dettaglio, ha aggiunto: “Nik sta spesso a Santo Domingo ma amare vuol dire capire e comprendere. Prima di tutto, per me, viene la sua salute e l’aria di mare è fondamentale per lui. Questo è il motivo. Grazie per avermi dato la possibilità di spiegare”.