Mara Venier riabbraccia il suo Nicola dopo lo spavento: “Mi hai fatto preoccupare”

E’ un momento intenso per Mara Venier questo dicembre 2019, dal punto di vista lavorativo ma non solo: oltre a portare avanti con successo la sua ‘Domenica In’ e il nuovo programma del venerdì sera di Rai Uno ‘La porta dei sogni’, la conduttrice ha dovuto affrontare una questione famigliare piuttosto delicata che ha coinvolto il marito Nicola Carraro, colpito da una congestione polmonare fortunatamente risolta al meglio.

Dopo il periodo di allontanamento dalla moglie del produttore cinematografico, costretto a tutte le cure necessarie per la guarigione, i due si sono finalmente ritrovati, e le foto postate da entrambi sui rispettivi profili Instagram hanno dato modo di condividere con i follower il sollievo per la disavventura ormai superata, ma anche l’amore che unisce la coppia tanto affiatata.

Mara Venier, la foto con il marito Nicola Carraro dopo la congestione polmonare

A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Nicola Carraro: “Eccoci qua , sono tornato dalla mia fantastica moglie dopo 15 giorni di congestione polmonare”, ha scritto a corredo della foto con Mara Venier che, commentando lo scatto, ha manifestato l’apprensione provata per lui con un esauriente “Quanto mi hai fatto preoccupare marito mio…”.

E proprio per la gioia di aver superato del tutto il problema di salute del marito, ecco lo stesso scatto comparire sul profilo di Mara Venier: “Finalmente sei con me, non ti lascio più”, il pensiero della conduttrice, destinataria dei messaggi di affetto di amici ‘vip’ come Antonella Clerici, Elisabetta Gregoraci, Gigi D’Alessio, ma anche della gente comune affezionata a lei e al suo modo di esprimere sempre con sincerità le sue emozioni.