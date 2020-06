Mara Venier e Nicola Carraro festeggiano l’anniversario di nozze: i video della serata

Il 28 giugno 2020 resterà una giornata indelebile nella memoria di Mara Venier che non solo ha concluso una delle stagioni di ‘Domenica In’ più brillanti degli ultimi anni, ma ha anche festeggiato i 14 anni di matrimonio con Nicola Carraro, autore di una bellissima sorpresa per la moglie nel pieno della diretta televisiva. Sulle note di ‘Abbracceme’ di Andrea Sannino, il marito della conduttrice è entrato in studio per omaggiarla con un mazzo di rose rosse che l’hanno commossa fino alle lacrime: "Mi commuovo ancora, è stato il giorno più bello della mia vita", il commento di zia Mara davanti alle immagini della cerimonia di nozze raccolte nel filmato preparato dagli autori del programma in ricordo di quel giorno festeggiato anche in serata con una piacevole festa in famiglia.

Mara Venier e Nicola Carraro, la cena in famiglia dopo l’ultima puntata di Domenica In

Terminata la puntata di ‘Domenica In’, Mara Venier ha trascorso con il marito Nicola Carraro, gli amici di sempre e l’adorato nipotino Claudio una serata casalinga nella splendida terrazza del suo appartamento nel centro di Roma. Pizze, patatine fritte, sorrisi e risate sono stati gli ingredienti di una cena all’insegna della spensieratezza che ha fatto da filo conduttore alla gioia di dichiarare ancora una volta il suo amore al marito sposato quel giorno di 14 anni fa dopo 6 anni di fidanzamento. “Amore, I love you, ti risposo!”, la frase della conduttrice rivolta al marito, destinatario di un messaggio condiviso nelle sue storie Instagram con i follower che hanno potuto godere ancora una volta, seppur virtualmente, dell’allegria famigliare di una delle donne della tv più amate del momento.

(Di seguito alcune delle storie IG postate da Mara Venier)

