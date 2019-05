Mara Venier, esilarante scenata di gelosia a Renzo Arbore: “Con chi mi tradivi?”

Per l’ultima puntata di ‘Domenica In’ Mara Venier ha invitato nuovamente Renzo Arbore per una delle interviste che in questa stagione hanno allietato il pubblico di Rai Uno.

L’artista è stato accolto sulle note della celebre canzone dello storico programma ‘Indietro tutta!’ da lui condotto nel 1987, pretesto per la conduttrice che in quegli anni era la sua fidanzata, per indagare sulla possibilità che l’uomo l’abbia tradita con una delle ballerine che danzavano sulle note di ‘Cacao Meravigliao’.

“Sai che ho sempre avuto il dubbio che mi tradissi con una delle ballerine?”, la domanda provocatoria di Mara Venier all’ex compagno con cui oggi è in ottimi rapporti. “No, non ti tradivo con loro”, la risposta sibillina di Renzo Arbore; “E con chi mi tradivi allora? Dimmelo adesso, sono passati vent’anni!” lo ha incalzato lei dando vita ad un esilarante scenata di gelosia finita con il silenzio di lui e l’interrogativo rimasto irrisolto. Il siparietto ha molto divertito il pubblico, riversato sui social per commentare un rapporto così sereno e anche la tristezza per la fine del programma tornato in auge grazie alla simpatia della sua conduttrice.

Scenata di gelosia di Mara in diretta

✈✈✈#DomenicaIn — Heung Min Sab (@SabinoDinielli) 26 maggio 2019





CON CHI MI HAI TRADITA QUANDO STAVAMO INSIEME? #DomenicaIn — L’Isola di Niño (@isola_nino) 26 maggio 2019





Tu mi tradivi con #DomenicaIn — Salvobracchitta (@Salvobracchitt1) 26 maggio 2019





Mara Venier che invita i suoi ex mariti ✈️ #domenicain — Joanna (@Giodimangio) 26 maggio 2019





Con chi mi hai tradita? 😂😂😂😂😂Soffoco #domenicain — Raganella Arborea🐒 (@BarbaraMazzardi) 26 maggio 2019





Ma che tesori sono la Venier e Arbore, che si vogliono ancora bene dopo la loro lunga storia d’amore? ❤️ #domenicain — Giannina (LaGianni) 🖤💙 (@gianninastar14) 26 maggio 2019





Mara Venier, incerto il futuro a Domenica In: "Non so cosa farò"

L’ottima stagione televisiva di Domenica In non ha ancora fatto da garanzia per il prosieguo di Mara Venier al suo timone. “Non so cosa farò”, ha dichiarato in una recente intervista. Un ruolo fondamentale nella sua scelta lo avrebbe il marito Nicola Carraro: "Non era poi così d'accordo quando l'anno scorso decisi di accettare questo incarico, che per me era una rivincita. Era scettico perché Domenica In significa essere impegnati tutti i giorni. Lui, invece, vorrebbe che ci godessimo il tempo insieme".