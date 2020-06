Mara Venier su Stefano De Martino: “Ecco perché non gli ho fatto domande su Belen”

I patiti del gossip aspettavano l’intervista di Mara Venier a Stefano De Martino ospite di 'Domenica In' come un faro che finalmente potesse fare chiarezza sulle ombre da qualche settimana calate sulla vita privata del ballerino e della moglie. “A zia Mara lo dirà, racconterà certamente come stanno davvero le cose tra lui e Belen”, avranno pensato i fan di uno e dell’altra che proprio grazie a un’intervista di aprile 2019 ebbero conferma del tanto chiacchierato ritorno di fiamma dopo anni di separazione.

La delusione, dunque, è stata cocente per quelle orecchie curiose, private delle dichiarazioni tanto attese su una crisi di coppia di cui lui non ha mai voluto parlare, intenzionato a dare risalto solo alla vita professionale ora rinvigorita dal suo ritorno in tv al timone di ‘Made in Sud’. La volontà di Mara Venier di considerare la decisione del suo ospite teso a difendere la propria sfera privata è stata ribadita anche sui social dalla stessa conduttrice, pronta a rispondere alla domanda diretta di una fan che le ha rivolto la schietta domanda: “Come mai non hai chiesto nulla a Stefano di Belen?”. “

Ci vuole rispetto, sempre!!!”, la replica della signora della domenica, verace nell’appoggiare la scelta del conduttore di non dare adito al gossip in un momento famigliare tanto delicato che – merita sempre di essere ricordato – trova al centro anche un bambino, Santiago, da tutelare anche e soprattutto in questi frangenti.