"Sei fidanzata con Alberto?": Mara Venier gela la d'Urso all'evento. Lei replica "a tono"

In questi giorni non si parla d'altro. La presunta "vacanza insieme" di Barbara d'Urso ed Alberto Mezzetti è sulla bocca di tutti. Ed anche su quella di Mara Venier che ieri, durante una serata a cui ha presenziato insieme alla conduttrice napoletana, ha deciso di togliersi il dubbio e chidere delucidazioni alla diretta interessata. Ne è nato un video diventato presto virale in rete.

La clip è stata pubblicata dalla d'Urso stessa su Instagram. Nel siparietto, le due regine della tv, prima si stuzzicano sulla "rivalità" professionale che presto le vedrà l'una contro l'altra armate a Domenica Live e a Domenica In, poi passano ad un argomento più "piccante": Alberto. Mara in particolare coglie la palla al balzo e fa la domanda più scomoda: "Ma è vero che ti sei fidanzata con quello che ha vinto il Grande Fratello?", chiede all'amica, e lei, visibilmente spiazzata, taglia corto: "Ma allora sei cretina?", dice e spegne la telecamera. Sul finale una grossa risata.

Che Barbara stesse trascorrendo qualche ora delle sue ferie con il bel Tarzan di Viterbo è argomento di cui si vocifera da qualche giorno. Nelle ultime ore, infatti, sui social della presentatrice partenopea è apparso un misterioso chef di cui non ha voluto rivelare l'identità. Ma un dettaglio, in particolare, ha aizzato l'attenzione dei fan: le mani di questo impenetrabile cuoco indossano lo stesso anello di Alberto, ex gieffino che durante tutta la permanenza nella Casa tentò di corteggiare la padrona di casa...

L'ipotesi più plausibile è che tra i due sia nata semplicemente una simpatia. E che, probabilmente, ci stiano giocando su. Ma i sognatori sperano nel più lieto dei finali.

Di seguito, il video del "confronto" tra Mara a Barbara

