Maradona, regali milionari alla compagna: "Se li vende compra un appartamento"

La notizia dell'imminente matrimonio tra Diego Armando Maradona e la compagna Rocio Olivia, a cui è legato da anni, ha fatto il giro del mondo in pochi giorni, ma ora El Pibe de Oro smentisce: "Mi sposo quando voglio io - ha tagliato corto in un'intervista su Canale 9 di Buenos Aires - Stanno facendo un romanzo su questo che non ha senso. Quando chiederò a Rocio di sposarla, lo chiederò a lei e non a voi".

L'ipotesi del matrimonio era emersa martedì dopo che l'ex ct dell'Argentina ha regalato a Oliva un anello di diamanti durante la festa di compleanno dello scorso sabato fuori Buenos Aires. Secondo la rivista Gente, Maradona avrebbe chiesto di convolare a nozze davanti a tutti gli ospiti dopo averle consegnato l'anello.

"Se l'anello fosse un impegno? Ma no - ha spiegato - con Rocio vivo regalandole tante cose. Da Bulgari a Chanel ha tutto. Penso che se mette tutto in vendita si compra un appartamento a Puerto Madero (uno dei quartieri più lussuosi di Buenos Aires, ndr)".