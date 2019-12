Lo sfogo di Marco Bacini in difesa di Federica Panicucci

Quanti haters sul web. Lo sa bene Marco Bacini, imprenditore e compagno di Federica Panicucci, che non si tira mai indietro quando si tratta di difendere la fidanzata. L'ultimo caso è avvenuto proprio ieri, quando una donna ha scritto un commento piccato alla conduttrice a proposito degli abiti che sfoggerà in occasione della trasmissione 'Capodanno in musica'.

Marco Bacini difende Federica Panicucci

Ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato quando Federica ha condiviso su Instagram alcune foto del cambio d'abito in programma per la serata del 31 dicembre in diretta su Canale 5. "Avete già scelto l’outfit per capodanno? - si legge nella didascalia - Io vi posso anticipare che a #capodannoinmusica avrò 3 cambi! Ma non vi dico altro!". Tanti complimenti per la presentatrice, bellissima come sempre, ma anche qualche replica stizzita. "Per me può cambiarsi anche 5 volte - scrive una donna - Non la guardo al mattino, figuriamoci a capodanno". Immediata la risposta a tono di Bacini: "Però la guarda su Instagram... Misteri della Fede (intesa come Federica oviamente). Che l'anno nuovo le porti serenità".

Già qualche giorno fa Bacini - legato a Panicucci da tre anni e suo promesso sposo - aveva difeso la loro vita di coppia dagli attacchi degli odiatori. Proprio lo scorso sabato, infatti, un'altra donna aveva definito "ridicolo" il loro rapporto. Parole cariche di livore, a cui Bacini ha risposto per le rime. "Carissima - aveva replicato - credo che non ci sia niente di più triste che leggere commenti come il suo, e non lo dico per me o per noi, perché quando la persona (o il profilo) è niente l'offesa è zero, ma per lei che deve avere sicuramente una vita priva di affetti e trova una magra consolazione solo criticando e offendendo chi non conosce e per i quali non ha parametri reali per giudicare. Speriamo che lo spirito del Natale la renda più buona, ci sono anche parecchi film sul tema, li guardi nelle feste anzichè perder tempo su Instagram. Buone feste".

