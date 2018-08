Marco Bocci compie 40 anni: il prezioso regalo di Laura Chiatti (e la dedica d’amore)

Compleanno importante per Marco Bocci che oggi, 4 agosto, entra negli ‘anta’ di una vita ricca di successi professionali, ma soprattutto, sentimentali, vista la sua splendida famiglia.

L’attore di Marsciano (Perugia) oggi spegne le sue prime 40 candeline, e la sua adorata moglie Laura Chiatti, sposata nel 2014, sta festeggiando come merita il compagno che si è sempre dimostrato un marito premuroso e un padre dolcissimo con i suoi bambini, Enea di 3 anni e Pablo di 2.

“Felice compleanno amore mio” è l’augurio comparso a margine della foto che lo ritrae tra le bolle di sapone, pubblicata dall’attrice 36enne poco dopo la mezzanotte del 4 agosto.

E poco fa, ecco che il festeggiato ha condiviso con i follower il prezioso regalo che la sua Laura gli ha recapitato in ricordo di un traguardo così importante, ovvero il casco di Ayrton Senna, il pilota automobilistico brasiliano, tre volte campione del mondo di Formula 1, tragicamente scomparso in un incidente durante Gran Premio di San Marino a Imola.

“E poi tua moglie @laurachiatti82 ti fa trovare il casco di #ayrtonsenna”, ha commentato Marco Bocci in calce al breve video che lo mostra con il suo cimelio tra le mani.

“Nulla è prezioso come te” è stato il commento della moglie, destinataria dei complimenti dei follower che stanno omaggiando l’attore per il compleanno, ma soprattutto per l’amore regnante in una famiglia così unita.