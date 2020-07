Marco Bocci e Laura Chiatti, le dolcissime dediche social nel giorno dell’anniversario

Sono una delle coppie più affiatate dello spettacolo italiano Marco Bocci e Laura Chiatti e l’anniversario di matrimonio celebrato il 5 luglio di sei anni fa diventa l’occasione per ribadire ancora, pubblicamente, la forza di un amore che li lega ancora oggi come quel giorno.

“Buon anniversario amore.... noi siamo esattamente come in questa foto. Tu guardi me , io guardo avanti , ma qualcosa sopra di noi ci porta sempre e comunque a guardare nella stessa direzione. Ti amo”, ha scritto su Instagram l’attrice rivolgendosi al suo Marco, ritratto con lei in un’immagine scelta tra le più rappresentative del loro legame. Non meno romantica la riflessione di Bocci che ha rivolto alla moglie una dichiarazione bella almeno quanto la loro intensa storia d’amore.

“Ci siamo sposati dopo due mesi e sono passati sei anni. È proprio vero, le mosse più azzeccate, sono sempre le più folli. Happy 6 Laura Chiatti. Sei anni fa, non ero ancora nato”, il pensiero dell’attore posto a corredo di uno scatto ‘rock & roll’, che li mostra insieme nel giorno delle nozze. Il riferimento di Marco Bocci è ai tempi con cui lui e la compagna decisero di sposarsi quel 5 luglio del 2014 a Perugia, dopo pochi mesi di fidanzamento. Un colpo di fulmine il loro che si è trasformato presto in un grande amore e due gioielli, Enea e Pablo. "Da subito ho sentito il desiderio di sposarla - aveva dichiarato in un'intervista dopo le nozze - Avevo avuto le mie storie e convivenza saltuarie, ma non avevo mai preso la mia roba per andare a vivere con una persona. Poi arriva la 'botta' e fai in una settimana quello che non hai mai fatto per nessuna".