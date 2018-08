Laura Chiatti e Marco Bocci, passione alle stelle: la dedica "sexy" sui social

Passione alle stelle per Laura Chiatti e Marco Bocci. Reduci da un party da favola organizzato per i 40 anni dell'attore umbro, festeggiati lo scorso 4 agosto, i due non perdono occasione per dedicarsi dichiarazioni romantiche via social, confermandosi giorno dopo giorno una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.

L'ultima è arrivata questa mattina, con la Chiatti che ha voluto celebrare con i follower la fortuna di avere un marito tanto sexy. "La vera vita di un sex symbol. Lui riesce ad essere sexy, anche con l’aspirafoglie", ha scritto l'attrice immortalando il marito alle prese con alcune faccende in giardino. Segno che l'affiatamento, dopo 4 anni di matrimonio e due figli (Enea e Pablo, 3 e 2 anni), è forte come il primo giorno.

Chiatti e Bocci, presto un film insieme

Non solo. Oltre alla complicità sentimentale, il connubio è anche professionale. Il post si rivela infatti anche l'occasione per annunciare che, a novembre, la coppia sarà al cinema protagonista di una pellicola comune (ma i dettagli sono ancora top secret...)