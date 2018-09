Marco Borriello confessa dopo anni: "Con Belen non era vero amore"

Marco Borriello a cuore aperto. Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport' a poche ore dal debutto nell'UD Ibiza, l'attaccante napoletano fa un bilancio della sua vita sentimentale, tra ambizioni presenti e ricordi del passato.

L'ex bomber del Milan, famoso tombeur des femmes, ammette di aver raggiunto solo oggi un equilibrio tale da poter pensare alla costruzione di una famiglia tutta sua. “Per anni ho pensato soltanto alla carriera e a divertirmi, non lo nego, anche se mai nessuna donna mi ha distratto dal calcio - spiega - Adesso sto iniziando a desiderare una compagna stabile e dei figli. Forse anche questo è merito di Ibiza e della sensazione di pace e di serenità che mi porto dentro da quando vivo qui".

"Nella mia vita ho incontrato tante furbacchione…", prosegue, per poi elencare le caratteristiche della sua donna ideale. "Deve avere una grande dignità, deve essere bella perché io mi innamoro anche con gli occhi, sensibile, intelligente e capire i momenti. Si dice che non ci sono più le donne di una volta, ma il mondo è cambiato. Il telefono crea tante distrazioni, anche sessuali. Ma spero di trovare presto la donna giusta e di avere tanti bambini. Ho comprato case in tutto il mondo e ogni volta che ne acquistavo una mi immaginavo lì dentro con la mia famiglia".

Spazio poi alla love story con Belen Rodriguez, tra le relazioni più chiacchierate del mondo dello spettacolo. Borriello è statao legato alla showgirl argentina per quattro anni fino al 2008, quando la storia è finita in maniera turbolenta a seguito della partecipazione di lei all' 'Isola dei Famosi'. "Non era amore" - ammette oggi il calciatore - "Era una cotta. Da giovane Belen era un po’ superficiale, ma ha un cuore gigantesco ed è una donna generosa. Nei suoi occhi vedo la bontà e non dovrebbero attaccarla troppo per i suoi errori. Per le cose che ho combinato, io dovrei quasi finire in galera…"