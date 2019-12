Marco Carta presenta il fidanzato sui social: “Scelgo te mille volte”

“In mezzo a tanti, Roma o Milano non fa differenza. Scelgo te mille volte”: questa la dedica che Marco Carta ha rivolto al fidanzato Sirio Campedelli a margine della prima foto di coppia pubblicata sul suo profilo Instagram. La loro relazione prosegue da circa quattro anni, ma fino ad ora il compagno del cantante 35enne non era mai diventato protagonista di un post che in maniera così autentica e romantica ne elogiasse il sentimento raccontato sì, ma sempre con il dovuto rispetto della privacy.

“Conviviamo da tre anni, ma Sirio desidera una vita normale, non vuole che la sua faccia venga spiattellata ovunque”, aveva spiegato qualche tempo fa Marco Carta a Caterina Balivo durante il programma Vieni da me: “Prima o poi lo vedrete, dipenderà da lui”. E, evidentemente, il momento è arrivato adesso, con il consenso alla pubblicazione della foto che mostra insieme Marco e Sirio a passeggio per via Frattina a Roma.

Il cantante cagliaritano, finalmente libero da ogni accusa relativa al furto alla Rinascente di Milano, aveva fatto coming out nell’ottobre 2018 in diretta a 'Domenica Live': “Per me è una scelta di libertà: voglio liberare la mia anima, il mio corpo, ma anche il mio pugno, la mia scrittura, la mia musica”, aveva spiegato allora l’ex vincitore di Amici e del Festival di Sanremo: “Sono innamorato di un ragazzo”, aveva aggiunto. E ora eccolo, il suo ragazzo, con lui sui social come nella vita vera.