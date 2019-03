Marco Mengoni, che bomba: è innamorato in gran segreto di una persona famosa

Non solo successi professionali per Marco Mengoni. Il cantante, in questi mesi in radio con il nuovo album "Atlantico", starebbe vivendo un momento radioso anche dal punto di vista sentimentale. A rivelarlo è Oggi, che però non svela l'identità della metà di Mengoni, limitandosi a parlare di una "persona famosa".

Marco Mengoni fidanzato: il retroscena

Ed è forse proprio per la popolarità della persona interessata, che l'artista non vuole esporre la sua relazione sotto i riflettori, fermandosi a viverla nel privato. Il settimanale parla di una "passione amorosa" e dice che l'ex concorrente di X Factor sarebbe "innamorato e molto felice". Di chi si tratterà?

Mengoni, da sempre geloso della sua privacy, non ha mai ufficializzato alcuna relazione. Che questa sia la volta buona?