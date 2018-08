Maria De Filippi si racconta: "Io e Maurizio ci siamo incontrati al momento giusto”

Uomini e Donne, Amici, C'è posta per te, Tú sí que vales, Temptation Island, ‘nip’ e prossimamente anche ‘Vip’: pensi a questi programmi e subito ti viene in mente solo un nome e un cognome, Maria De Filippi, protagonista assoluta di un genere televisivo che conquista milioni di telespettatori tutto l’anno e in qualsiasi fascia oraria.

Conduttrice, autrice e produttrice, ma anche madre e moglie Maria De Filippi, che in un’intervista a Di Più, ha raccontato di sé, dell'amore per il figlio Gabriele ("Una persona onesta, sincera e buona") e del matrimonio con Maurizio Costanzo che dura da 23 anni "senza mai un litigio serio".

“Io e Maurizio ci siamo incontrati al momento giusto”

La relazione con Maurizio Costanzo ha avuto effetti benefici su entrambi. Il loro matrimonio dura dal 1995 e la relazione ha contribuito a migliorare le loro vite: "Penso di avere contribuito a portare equilibrio e serenità nella vita di Maurizio, così come lui ha portato equilibrio e serenità nella mia”, ha ammesso Maria: “Io e lui ci siamo incontrati al momento giusto, all'età giusta, quando certe sue ansie erano state placate, certi traguardi erano stati raggiunti”.

“Quando l'ho conosciuto era uno che non faceva le vacanze”, ha confidato ancora: “Ho accettato di rispettare la sua voglia di lavorare in santa pace tutto il giorno. Anzi, mi sono messa a lavorare quanto lui, perché era l'unico modo per riuscire a stargli accanto. Con gli anni sono persino riuscita a insegnarli che poteva fare le vacanze: la prima volta al mare, dopo non so quanti anni è venuto con me!".

“Nessuna festa per gli 80 anni di Maurizio”

“Il 28 agosto compirà 80 anni ma non credo ci sarà nessuna festa. L'unica volta che ho visto Maurizio organizzare una festa è stato nel 1998 per i suoi 60 anni”, ha poi anticipato Maria rispetto all’imminente compleanno del marito: “Conoscendolo credo che farà una normalissima cena in famiglia, invitando anche Camilla e Saverio, i figli che ha avuto da un precedente matrimonio".

L’amore per il figlio Gabriele

Impossibile, poi, non parlare di Gabriele, il figlio che lei e Maurizio Costanzo hanno adottato. Oggi ha 27 anni e lavora per Witty Tv, fondata nel 2013 da Maria De Filippi.

"Da quando è arrivato nelle nostre vite abbiamo cercato di proteggerlo dalla nostra fama, evitando che si montasse la testa o che se ne sentisse schiacciato, perché abbiamo sempre condotto una vita normale, tanto che per anni non aveva capito che eravamo famosi”, ha raccontato Maria. “Che sia biologico o adottivo, un figlio è un figlio, punto”, ha commentato ancora: “Quando adotti un figlio non è che ti arrivi in casa una persona che è già fatta in un modo e non cambia più: la verità è che, piano piano, tra te e lui succede qualcosa. Nasce un senso di appartenenza reciproco”.

“Oggi Gabriele è una persona onesta, sincera e buona (…) Lavorando a Witty ha avuto una possibilità in più dalla vita rispetto agli altri colleghi. Ma sa che deve lavorare tanto per guadagnarsi la loro stima, per dimostrare che questa opportunità se la merita”, ha affermato: “Certo, non può parlare male del suo capo!".

Lo sport e la dieta

Fotografata in bikini in splendida forma, Maria De Filippi ha poi parlato del suo stile di vita sportivo e del suo regime alimentare:"Amo molto il tennis, è una passione che mi permette anche di tenermi in forma. Poi non seguo una dieta particolare: sto solo attenta a non mangiare cose che mi facciano diventare un 'baule'. Non mangio pane, la pasta sì però non tutti i giorni. Non vado pazza per i dolci e non bevo alcolici”.

Il rapporto con la fede

“I valori importanti? Me li hanno insegnati i miei genitori: mio padre a vivere in modo semplice, mia madre il senso del dovere e della responsabilità” ha detto ancora Maria che è credente e considera la fede un valore importante: “Più vado avanti e più faccio fatica a restare legata all'idea di Dio che mi è stata insegnata da bambina. Ma credo ci sia Qualcosa di più grande rispetto a noi, questo sì. E i precetti del Vangelo, nella mia vita, penso di seguirli tutti”.

“Per il resto non ho nessun rimpianto importante, sono contenta della mia vita: negli affetti sono stata fortunata e faccio un lavoro che amo”, ha concluso: “Finché continuo ad avere anche la salute non ho niente altro da chiedere".