Maria Elena Boschi torna single: “La mia relazione è finita, ma ci vogliamo ancora bene”

Maria Elena Boschi è tornata single. Ospite di Lilli Gruber nel programma ‘Otto e mezzo’ su La7, la capogruppo di Italia Viva alla Camera ha aperto una piccola parentesi sulla propria vita privata, incalzata dalla conduttrice che le ha chiesto dettagli sulle sue dichiarazioni rilasciate al settimanale Chi.

Nell’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Boschi aveva parlato della sua relazione sentimentale, vissuta lontana dai riflettori e ora interrotta. “La mia relazione? Sì, è finita, ma ci vogliamo ancora bene. E’ stata una storia importante”, ha precisato, aggiungendo di averla tenuto nascosta per tutelare la sua privacy: “Credo che possa esistere una forma di tutela della propria vita privata. Nel momento in cui mi è stato chiesto, mi sembrava poco rispettoso verso di lui e di quello che abbiamo vissuto, verso la sua famiglia, dire una bugia”.

E adesso? Maria Elena Boschi ha un compagno? “Anche se non lo trovo così rilevante, no”, ha risposto la capogruppo chiudendo la questione a cui ha fatto riferimento nel brevissimo inciso di una presenza televisiva incentrata soprattutto sulla politica.

Maria Elena Boschi: “La mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse”

Maria Elena Boschi aveva svelato il retroscena sulla propria vita sentimentale rimasto ignoto ai media qualche mese fa: “Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire in questi anni sia sempre stata sola”, aveva affermato l’ex ministro in un’intervista pubblicata sul settimanale Chi: “Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c'erano problemi”.