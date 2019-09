Voi lo sapevate che esistono anche le Nozze D'Avorio? Maria Monsé sì. Già perché la showgirl ha annunciato che si sposerà per la quinta volta in occasione del 14esimo anniversario di matrimonio. Un modo per rinnovare le promesse con l'imprenditore Salvatore Paravia conosciuto vent'anni fa e da cui ha avuto la figlia Perla Maria. E per ritagliarsi ancora un po' di spazio sulle copertine dei settimanali, aggiungono le malelingue.

Maria Monsè si sposa per la quinta volta

La cerimonia sarà celebrata nel 2020. Monsé ha già sposato Salvatore quattro volte: prima con rito civile, poi con rito religioso e infine rinnovando due volte le promesse di matrimonio. E dopo le ultime nozze di pizzo, andate in onda a Pomeriggio 5, sarà tempo di nozze d'avorio (che immaginiamo andranno in onda anche queste in diretta). “Siamo due persone romantiche e pure nostra figlia Perla lo è altrettanto, quindi ci fa piacere rinnovare la promessa matrimoniale - ha spiegato Monsè - L’abbiamo reso pubblico per lanciare un messaggio a tutte le persone che, al giorno d’oggi, hanno perso questo senso del matrimonio“.

E ancora: “Sono una donna romantica e anche un po’ all’antica, conservatrice dei valori di un tempo come appunto la famiglia. Sono cresciuto in Sicilia con questo tipo di educazione e ci tengo a portarla avanti. Il matrimonio è un sogno a cui tener fede sempre”.

A 45 anni un figlio con fecondazione assistita

Già qualche settimana fa Maria ha annunciato di voler allargare la famiglia. "Lo sa soltanto il cielo quanto mio marito e io abbiamo provato ad avere un altro figlio in tutti questi anni - ha confessato - Purtroppo le cose non sono andate come speravamo, tra la delusione di mia figlia e il mio immenso dolore per non essere riuscita a darle un fratellino”, ha confidato Maria Monsé pronta ad affidarsi a una famosa ginecologa romana per esaudire il suo desiderio: “Ora però quello di allargare la famiglia non è più soltanto un sogno perché a 45 anni ho deciso di fare un figlio con la fecondazione assistita”.