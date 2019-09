“Marica Pellegrinelli e Charley Vezza pronti alla convivenza”

La relazione tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza non è più un mistero: la foto del bacio tra la modella bresciana e l’imprenditore piemontese pubblicata a qualche settimana dall’annuncio della fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, ha avvalorato le voci su una storia che adesso si arricchisce di particolari a conferma della serietà del loro legame.

Stando a quanto pubblicato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Marica e Charley stanno pensando di andare vivere sotto lo stesso tetto in un lussuosissimo appartamento al centro di Milano, primo passo verso un serio progetto di vita che includerebbe anche la possibilità di allargare la famiglia. “Si mormora che sognino fiori d’arancio e che potrebbero a stretto giro anche pensare di allargare la famiglia”, si legge nella rubrica dedicata al gossip a proposito della coppia al centro dell’attenzione mediatica degli ultimi tempi. Marica Pellegrinelli , ricordiamo, è già mamma di Raffaella Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4, figli dell’ormai ex marito Eros Ramazzotti, mentre Vezza non ha ancora degli eredi.

Le parole di Massimo Boldi sulla storia tra Marica e Charley

La relazione tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza è stata commentata da Massimo Boldi, amico della famiglia: “Charley e Marica si frequentano ma preferiscono mantenere un basso profilo perché Marica è fresca di separazione”, ha dichiarato l’attore precisando che la storia tra i due non è iniziata quando la Pellegrinelli era ancora sposata con Eros Ramazzotti, ma solo in un secondo momento.

“Sua mamma Sandra è una mia grande amica ed è spiazzata dal comportamento del figlio”, ha aggiunto Boldi: “Non si sbilancia troppo però mi ha confidato di essere sorpresa, anche se non vuole mettere bocca nelle faccende sentimentali del suo Charley. Capisco il senso di sorpresa di sua mamma Sandra: vederlo ora vicino a una donna molto nota come Marica potrebbe attirargli addosso un clamore e un senso di responsabilità che non è facile gestire”.