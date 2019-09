Marica Pellegrinelli, fuga d'amore in Inghilterra con Charley Vezza

Tornati poche settimane fa da Ibiza, dove hanno trascorso la loro prima vacanza insieme, Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono ripartiti per un'altra fuga d'amore. Il settimanale Chi li ha pizzicati in Inghilterra, a Woodstock, innamorati come due ragazzini.

I due sono andati a visitare la mostra di Maurizio Cattelan e ne hanno approfittato per concedersi qualche giorno tutto per loro. Che siano in paese o fra le distese della romantica campagna inglese, non si lasciano mai le mani e si tengono stretti come si fa con i tesori più preziosi.

La love story tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza

I rumors su una relazione tra i due si sono rincorsi per tutta l'estate - subito dopo l'annuncio della separazione di lei con Eros Ramazzotti -, poi le dichiarazioni di Massimo Boldi, amico della mamma di lui, che confermava tutto. L'ufficialità è arrivata a fine agosto con le foto del loro primo bacio. Sui social, però, ancora nessuna foto di coppia, né dichiarazioni. Sia la modella che il nuovo fidanzato vogliono tenersi alla larga dal gossip, che però nella loro storia il naso riesce sempre a ficcarcelo.