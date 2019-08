Marica Pellegrinelli al concerto di Eros Ramazzotti dopo la separazione |VIDEO

Separati sì, ma legati per sempre da un affetto immenso che va oltre ogni divergenza causa della fine di un matrimonio lungo 10 anni: Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti dimostrano che si può, restare in ottimi rapporti anche dopo la separazione non è impossibile, e se all’indomani dell’annuncio della rottura era stato lui a difendere fortemente la posizione della madre dei suoi figli, adesso è la modella a rendere un’altra testimonianza concreta della loro vicinanza.

Marica Pellegrinelli al concerto di Eros Ramazzotti: il video su Instagram

A meno di un mese dal comunicato congiunto che ha notificato la fine del matrimonio di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, la modella ha assistito al concerto che l’ex marito ha tenuto a Taormina il 3 agosto. Nelle sue Instagram Stories Marica ha filmato il cantante che si esibiva nello storico singolo ‘Terra promessa’, seduta tra le prime file di una platea numerosissima ripresa a cantare nello splendido scenario. Tra i due l’amore sarà anche finito, ma questo non basta a interrompere l’affetto e la stima reciproca, dettata anche dal legame indissolubile con i loro figli Raffaela Maria di 8 anni (qui le dediche che papà e mamma le hanno rivolto nel giorno del suo compleanno) e Gabrio Tullio, di 4 anni.

(Di seguito il video pubblicato nelle Storie Instagram da Marica Pellegrinelli)

Marica Pellegrinelli e il presunto flirt con Charley Vezza

Stando alle voci che si rincorrono, dopo la separazione da Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli si sarebbe legata all’imprenditore Charlie Vezza, ma l’indiscrezione non ha mai trovato conferma da parte dei diretti interessati. Alla luce della chiarezza della nota che ha ufficializzato la fine del matrimonio tra la modella e il cantante, appare improbabile che il concerto possa essere indizio di un repentino ritorno di fiamma, ma comunque resta un bel segnale dell’armonia famigliare tutt’ora esistente.