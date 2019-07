“E’ stata Marica Pellegrinelli a lasciare Eros Ramazzotti”: il retroscena

Continuano ad inseguirsi le indiscrezioni sui presunti motivi che avrebbero indotto Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli a mettere la parola fine al loro matrimonio. Dopo il retroscena ricostruito dal settimanale Chi, adesso è Oggi ad aggiungere dettagli in merito alla rottura di una delle coppie più ammirate dello spettacolo italiano che giorni fa ha annunciato ufficialmente l’addio con la diffusione di una nota volta a ribadire la comunanza della dolorosa decisione.

Eros e Marica, i motivi della rottura: spunta un altro uomo

Tuttavia, stando a quanto riportato nel servizio a firma di Alberto Dandolo, sarebbe stata la modella a prendere la decisione finale e ad andare via di casa quando il cantante sperava in un recupero della crisi. I motivi riportati nella ricostruzione sarebbero la gelosia di lui, i caratteri diversi e (pare) un nuovo amore. Pare, infatti, che nella vita di Marica Pellegrinelli ci sia un famoso e rampante professionista milanese, molto noto in città. “Una storia nata senza ipocrisie e sotterfugi perché, dicono, comunicata mesi or sono dalla stessa Pellegrinelli a Eros, seppur con rammarico e sofferenza”, si legge su Oggi.

Verità? Supposizioni? Alla decisione sulla delicata vicenda privata comunicata con una nota Ansa i diretti interessati non hanno più aggiunto nulla, trincerati nel silenzio a difesa della privacy loro e, soprattutto, dei due figli, Raffaella Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, di 4.