"Addio Eros Ramazzotti, Charley Vezza è il nuovo uomo di Marica Pellegrinelli"

La fine della storia d'amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sta portano con sé una inevitabile scia di pettegolezzi. L'ultimo retroscena riguarda il presunto nuovo amore della modella bresciana, tale Charley Vezza, potente imprenditore proprietario dello storico e noto marchio piemontese di design “Gufram”.

Charley Vezza è il nuovo uomo di Marica Pellegrinelli

A rivelarlo è Alberto Dandolo, sempre informattissimo giornalista del sito Dagospia, che racconta come sarebbe stata Marica a dire basta al cantante e non solo per colpa della lontananza e degli impegni di entrambi. A farle perdere la testa, infatti, sarebbe stato Charley.

Nessuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati. Di certo, per ora, c'è solamente l'addio della coppia, annunciato ufficialmente all'Ansa la scorsa settimana. I due si sono lasciati dopo 10 anni insieme e due figli, Raffaela Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4: "Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane”.