"Marica Pellegrinelli ha un nuovo amore": baci e tenerezze con il modello Paul Ferrari

Un nuovo capitolo sentimentale si sarebbe schiuso nella vita di Marica Pellegrinelli, fotografata dal settimanale Oggi in dolce compagnia di un modello, Paul Ferrari, con cui si scambia baci e tenerezze in un locale di Milano.

Archiviata la relazione con Charley Vezza e il matrimonio con Eros Ramazzotti di cui esattamente un anno fa veniva annunciata la fine, la 32enne bresciana avrebbe ritrovato l’amore grazie al collega, aitante 30enne bergamasco come lei, conosciuto durante una pubblicità. Nelle immagini pubblicate, i due sorridono mostrandosi affiatati, si tengono mano nella mano durante una passeggiata notturna, si salutano all’indomani di una notte che il servizio del settimanale racconta abbiano trascorso insieme.

La storia di Marica Pellegrinelli e Paul Ferrari

Secondo la ricostruzione di Oggi, Marica Pellegrinelli e Paul Ferrari si sono conosciuti qualche mese fa sul set di un pubblicità (lui è un modello che posa per campagne prevalentemente di intimo). A fine maggio hanno preso insieme un aereo per Panarea per impegni lavorativi e lì sarebbe scattato il più classico dei colpi di fulmine. Nessuna conferma ufficiale o smentita è arrivata dai diretti interessati in merito a una relazione che, al momento, resta immortalata nelle immagini che raccontano di una bella sintonia di coppia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La rottura con Eros Ramazzotti e la storia con Charley Vezza

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno annunciato la separazione dopo ben dieci anni di matrimonio e due figli insieme, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, a luglio 2019. "Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati", avevano spiegato entrambi nella nota che ufficializzava la fine del rapporto. Dopo qualche tempo, la modella ha avuto una relazione con l’imprenditore Charley Vezza, finita poco prima dell’inizio del lockdown.