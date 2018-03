Mario Balotelli in crisi con Clelia? “Lui l’ha tradita”

Un post condiviso da Mario Balotelli🇮🇹🗿👪 (@mb459) in data: Mar 5, 2018 at 2:12 PST

Insomma, se i rumors venissero confermati, sembrerebbe davvero che per Balotelli la vita di relazione non voglia proprio ingranare. Per fortuna che ci sono i suoi figli, fonte di grande gioia che lui, da papà orgoglioso, esalta sui social con dediche d’amore, quelle sì, eterne.

L’attaccante del Nizza sarebbe in crisi proprio con la compagna Clelia per colpa di un presunto tradimento di lui che avrebbe spinto la donna a riconsiderare il suo rapporto con ‘Super Mario’.

Con un video postato su Instagram, l'attaccante del Milan ha lanciato un appello per la pace dopo gli attentati di Parigi: "Questa cosa mi tocca personalmente" ha detto il calciatore all'obiettivo della videocamera: "Perché non siamo tutti amici? Perché non troviamo un accordo? Perché non abbiamo la pace? Perché non siamo tutti un’unica famiglia?"