Marta Flavi su Maurizio Costanzo: "Neanche ricordo di essere stata sposata con lui"

Marta Flavi è stata protagonista di una lunga intervista nella trasmissione di Radio2 'I Lunatici'. L'ex conduttrice televisiva ha toccato tanti temi, ha parlato di 'Agenzia matrimoniale' il suo vecchio programma, ha detto la sua su alcuni colleghi (e colleghe) e poi è tornata sul matrimonio con Maurizio Costanzo.

Marta Flavi e il matrimonio con Costanzo

I due sono stati sposati dal 1989 al 1990 e a proposito della loro relazione, Marta Flavi ha detto: "Lui è felice con Maria e io sono molto felice con il mio nuovo amore. Nei suoi confronti ho solo bei ricordi, è una persona a cui sono legata, poi fortunatamente abbiamo preso strade differenti. Se non mi ricordasse qualcuno che mi sono sposata Maurizio io non me lo ricorderei, sono passati secoli".

Poi la Flavi ha aperto una parentesi sul programma che le ha regalato il successo 'Agenzia Matrimoniame': "Precursore dei reality show. Quel format è durato dieci anni. E' stato il programma che mi ha portato al grande successo". Attraverso quella trasmissione si sono sposate ben 1800 coppie: "Su Facebook mi hanno scritto tre coppie, una è arrivata alle nozze d'argento, hanno anche una figlia che si chiama Marta", ha raccontato la Flavi.

Marta Flavi su Maria De Filippi: "E' bravissima"

Marta Flavi non ha poi risparmiato i complimenti per Maria De Filippi: "E' bravissima - ha detto - una vera manager di televisione, è una donna che ha inventato dei format, è molto brava, ha trovato un modo molto personale di lavorare, è molto sobria e molto incisiva. La D'Urso anche è bravissima - ha aggiunto l'ex conduttrice - fa una televisione che però a me non piace".

Marta Flavi e il debole per chef Rubio

Infine, sempre nel corso dell'intervista a 'I Lunatici', Marta Flavi ha confessato di avere un debole per uno chef della tv: "Mi piace molto Chef Rubio - ha confessato - io lo chiamo sex Rubio. È molto sexy, anche se non è bellissimo”.