Martina e Andrea insieme dopo Temptation? Tutti gli indizi

Un mese dopo la fine di Temptation Island, e dopo la rottura di lei col fidanzato Gianpaolo, Martina Sebastiani sarebbe stata "pizzicata" in vacanza ad Ibiza con il tentatore Andrea Dal Corso, colui cioè accanto al quale aveva trovato supporto durante la crisi con l'ex. Niente paparazzate per i due, a "tradirsi" sono stati i diretti interessati sui social.

Martina, infatti, è in vacanza con Lara, altra concorrente uscita single dal "reality delle tentazioni" di Canale 5, e proprio quest'ultima ha pubblicato una Stories su Instagram in cui alcuni follower sono pronti a scommettere di aver sentito la voce in sottofondo del bel tentatore. Non solo. A giudicare dalle ultime foto pubblicate sempre sui social dai due, entrambi sarebbero in vacanze nella stessa struttura alberghiera ad Ibiza. E ancora, nella serata di ieri, entrambi sarebbero poi volati via per una serata a Formentera. Stessi gusti in fatto di vacanze o gatta ci cova?

Martina e Andrew a Temptation Island

Martina ed Andrew durante la permanenza a Temptation avevano scoperto un feeling impossibile da trattenere, tanto da lasciarsi andare ad un bacio durante una gita in barca (che si è poi rivelato poi la "goccia" che ha fatto traboccare il vaso della relazione ormai logorata di lei con il compagno Gianpaolo, a cui era legata da 4 anni). In occasione dell'ultima puntata, però, la Sebastiani aveva spiegato al giovane imprenditore che non era ancora il momento di proseguire la conoscenza poiché avrebbe voluto prendersi del tempo per ragionare su se stessa dopo l'addio all'ex ragazzo e la fine del programma. Ora quel "tempo" sembra essere passato.